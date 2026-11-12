Жители Махачкалы просят восстановить пешеходный мост через Тарнаирку
В Махачкалинское городское Собрание поступило обращение от жильцов дома № 5 по улице Газопроводной. Жители столицы Дагестана попросили возвести капитальный пешеходный мост через реку Тарнаирку на месте бывшего перехода, находившегося в районе улиц Перова, Айвазовского и Почтовой.
Инициативу обсудили на рабочей встрече с участием председателя горсобрания Хиби Алиева, первого заместителя главы Махачкалы Гаджимурада Муртузалиева и представителей местной инициативной группы.
Участники сошлись во мнении, что для принятия окончательного решения необходимо детально осмотреть территорию. По поручению Хиби Алиева на участок выедет его помощник Аюб Дебиров: он изучит обстановку на месте и подготовит необходимую оценку.