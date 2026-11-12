Транспортная компания в Екатеринбурге погасила долг по зарплате на 26 млн рублей
В Екатеринбурге транспортная компания «Лорри», занимающаяся грузоперевозками, полностью погасила задолженность по зарплате перед 308 сотрудниками на сумму более 26 млн руб. Это произошло после вмешательства прокуратуры Железнодорожного района, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
По данным ведомства, компания не выплачивала заработную плату за период с июня по октябрь 2026 года. Прокуратура внесла руководителю организации представление об устранении нарушений закона. Кроме того, в отношении заместителя главного бухгалтера ООО «Лорри» было возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ за невыплату зарплаты в установленный срок.
Согласно информации управления СКР по Свердловской области, руководитель компании подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Расследование продолжается.