Транспортная компания в Екатеринбурге погасила долг по зарплате на 26 млн рублей

По данным ведомства, компания не выплачивала заработную плату за период с июня по октябрь 2026 года. Прокуратура внесла руководителю организации представление об устранении нарушений закона. Кроме того, в отношении заместителя главного бухгалтера ООО «Лорри» было возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ за невыплату зарплаты в установленный срок.