Кисловодск заготовил более 1000 тонн соли к зимнему сезону
В Кисловодске для зимней обработки дорог заготовили более 1000 тонн соли. Запасы позволят обеспечить безопасность дорожного движения во время холодов. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства администрации города.
В период заморозков городские магистрали будут обрабатывать солевым раствором. Перед нанесением реагента дороги предварительно очистит спецтехника. Норма расхода соли составит от 10 до 35 г на кв. м в зависимости от интенсивности осадков.
По оценке экспертов, заблаговременная подготовка реагентов и техники — ключевое условие бесперебойной работы дорожных служб в зимний период. Дифференцированная норма расхода соли позволяет снизить нагрузку на дорожное покрытие и минимизировать воздействие на окружающую среду. Предварительная очистка дорог перед обработкой, по их словам, повышает эффективность реагента и сокращает его перерасход.