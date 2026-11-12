Кисловодск заготовил более 1000 тонн соли к зимнему сезону

По оценке экспертов, заблаговременная подготовка реагентов и техники — ключевое условие бесперебойной работы дорожных служб в зимний период. Дифференцированная норма расхода соли позволяет снизить нагрузку на дорожное покрытие и минимизировать воздействие на окружающую среду. Предварительная очистка дорог перед обработкой, по их словам, повышает эффективность реагента и сокращает его перерасход.