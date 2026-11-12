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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Волга

В Оренбурге задержали подростка, который угрожал убить студентку колледжа

В Оренбурге в отношении несовершеннолетнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Полицейские задержали подростка, который угрожал ножом убить студентку колледжа. Об этом сообщает полиция региона.

Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

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В ведомстве уточняют, что на фоне личных неприязненных отношений между подростками возник конфликт. Подозреваемый, демонстрируя нож, угрожал убийством несовершеннолетней потерпевшей, которая угрозу восприняла реально.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Руфия Кутляева