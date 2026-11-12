В Оренбурге задержали подростка, который угрожал убить студентку колледжа
В Оренбурге в отношении несовершеннолетнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Полицейские задержали подростка, который угрожал ножом убить студентку колледжа. Об этом сообщает полиция региона.
В ведомстве уточняют, что на фоне личных неприязненных отношений между подростками возник конфликт. Подозреваемый, демонстрируя нож, угрожал убийством несовершеннолетней потерпевшей, которая угрозу восприняла реально.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.