В Оренбурге задержали подростка, который угрожал убить студентку колледжа

В Оренбурге в отношении несовершеннолетнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Полицейские задержали подростка, который угрожал ножом убить студентку колледжа. Об этом сообщает полиция региона.