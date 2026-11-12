Тюменские депутаты перевели земли для размещения инсинератора и кладбища
Депутаты Тюменской областной думы на внеочередном заседании согласовали изменение категории двух земельных участков. Так, в черте города Тюмени выделена территория площадью более 3 га под строительство инсинератора. Данное оборудование предназначено для термического обезвреживания промышленных отходов путем их сжигания в закрытых камерах при высоких температурах с системой очистки выбросов. Участок перевели из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности.
Во втором случае речь идет об Аромашевском округе, где участок площадью менее 0,4 га закреплен за кладбищем. Кладбище расположено на расстоянии 1,6 км от автодороги Балаганы — Аромашево.
Депутаты единогласно поддержали инициативу, не внося дополнительных предложений или замечаний.