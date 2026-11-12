Экс-министр связи Татарстана Николай Никифоров стал фигурантом 300 уголовных дел

По данным следствия, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в июле 2021 года в отношении неустановленных лиц. Позднее с ним объединили более 300 других дел. В сентябре этого года Николаю Никифорову предъявили обвинение в создании и руководстве преступным сообществом, его финансировании и мошенничестве. Следствие считает, что он похитил средства под видом инвестиционной деятельности Finiko.