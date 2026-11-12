Экс-министр связи Татарстана Николай Никифоров стал фигурантом 300 уголовных дел
Он был заочно арестован в сентябре 2026 года
Следователи расследуют более 300 уголовных дел, связанных с деятельностью интернет-проекта Finiko. Обвиняемым по делу проходит бывший министр связи и массовых коммуникаций России, экс-министр информатизации и связи Татарстана Николай Никифоров, сообщает ТАСС.
По данным следствия, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в июле 2021 года в отношении неустановленных лиц. Позднее с ним объединили более 300 других дел. В сентябре этого года Николаю Никифорову предъявили обвинение в создании и руководстве преступным сообществом, его финансировании и мошенничестве. Следствие считает, что он похитил средства под видом инвестиционной деятельности Finiko.
Николая Никифорова заочно арестовали 17 сентября. Потерпевшими по делу признали 8 тыс. человек, ущерб оценивался в 5 млрд руб.
Николай Никифоров возглавлял Минкомсвязи России с 2012 по 2018 год. До этого он занимал пост министра информатизации и связи Татарстана.