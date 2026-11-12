В Самаре предприятие по производству металлоконструкций оштрафовали за нарушение прав работников

По информации надзорного ведомства, на промышленном предприятии по производству строительных металлических конструкций во время проверки выявили, что 323 работника не обеспечены в полном объеме средствами индивидуальной защиты — защитными очками для слесарных работ. Также выявлены неоднократные случаи несвоевременной оплаты отпусков и расчета при увольнении работников, нарушения требований закона при заключении трудовых договоров.