В Самаре предприятие по производству металлоконструкций оштрафовали за нарушение прав работников
В Самаре прокуратура возбудила в отношении должностного и юридического лиц 14 дел об административных правонарушениях по ч. ч. 1, 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда). Виновные лица привлечены к ответственности в виде штрафов на общую сумму более 300 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По информации надзорного ведомства, на промышленном предприятии по производству строительных металлических конструкций во время проверки выявили, что 323 работника не обеспечены в полном объеме средствами индивидуальной защиты — защитными очками для слесарных работ. Также выявлены неоднократные случаи несвоевременной оплаты отпусков и расчета при увольнении работников, нарушения требований закона при заключении трудовых договоров.
В настоящее время работодатель обеспечил сотрудников необходимыми средствами индивидуальной защиты и внес в трудовые договоры необходимые сведения.