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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
ЧерноземьеНовости компаний

В отделении Сбербанка открыт офис продаж квартир ДСК

Такой формат сотрудничества между банком и застройщиком в Воронеже представлен впервые
Новый офис продаж ДСК в центре Воронежа – на ул. Ворошилова, 8Б – создан для удобства клиентов, а его открытие приурочено к 185-летию Сбера. Допофис начал работу с 11 ноября, он расположился непосредственно в отделении Сбербанка, внутри операционного зала.

Управление по СМИ ДСК

Этот офис продаж будет работать по принципу одного окна. Здесь можно будет осуществить полный цикл от выбора квартиры до оформления сделки.
Специалист поможет с подбором объекта недвижимости в любом жилом комплексе от ДСК, а также оформит сделку, в том числе с использованием ипотеки. Здесь же для клиента могут организовать посещение квартала «Парад Планет» и квартир в ЖК «Европейский»*. Это премиальные кварталы в самом центре Воронежа.
Дополнительным бонусом для клиентов нового офиса станет эксклюзивный подарок от Сбербанка. ДСК в свою очередь подарит каждому, кто оформит сделку до конца ноября, сертификат на 10 тысяч рублей на ужин в ресторане «Канны» в пятизвездочном отеле Марриотт.
Отметим, во всех приобретаемых в ДСК квартирах выполнена качественная чистовая отделка «под ключ». В жилых комплексах предусмотрены благоустроенные дворы, детские и спортивные площадки, комфортные пространства для семейного отдыха. Рядом находятся школы, детские сады, вузы, медицинские учреждения, торговые центры и другие объекты инфраструктуры.

  • Подробности о проектах ДСК можно узнать на сайте

  • Новый офис ДСК будет работать по удобному графику со вторника по пятницу с 10:00 до 18:00, а также в субботу с 10:00 до 15:00.

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