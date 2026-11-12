В отделении Сбербанка открыт офис продаж квартир ДСК
Такой формат сотрудничества между банком и застройщиком в Воронеже представлен впервые
Новый офис продаж ДСК в центре Воронежа – на ул. Ворошилова, 8Б – создан для удобства клиентов, а его открытие приурочено к 185-летию Сбера. Допофис начал работу с 11 ноября, он расположился непосредственно в отделении Сбербанка, внутри операционного зала.
Этот офис продаж будет работать по принципу одного окна. Здесь можно будет осуществить полный цикл от выбора квартиры до оформления сделки.
Специалист поможет с подбором объекта недвижимости в любом жилом комплексе от ДСК, а также оформит сделку, в том числе с использованием ипотеки. Здесь же для клиента могут организовать посещение квартала «Парад Планет» и квартир в ЖК «Европейский»*. Это премиальные кварталы в самом центре Воронежа.
Дополнительным бонусом для клиентов нового офиса станет эксклюзивный подарок от Сбербанка. ДСК в свою очередь подарит каждому, кто оформит сделку до конца ноября, сертификат на 10 тысяч рублей на ужин в ресторане «Канны» в пятизвездочном отеле Марриотт.
Отметим, во всех приобретаемых в ДСК квартирах выполнена качественная чистовая отделка «под ключ». В жилых комплексах предусмотрены благоустроенные дворы, детские и спортивные площадки, комфортные пространства для семейного отдыха. Рядом находятся школы, детские сады, вузы, медицинские учреждения, торговые центры и другие объекты инфраструктуры.
Подробности о проектах ДСК можно узнать на сайте
Новый офис ДСК будет работать по удобному графику со вторника по пятницу с 10:00 до 18:00, а также в субботу с 10:00 до 15:00.
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