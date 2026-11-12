В отделении Сбербанка открыт офис продаж квартир ДСК

Специалист поможет с подбором объекта недвижимости в любом жилом комплексе от ДСК, а также оформит сделку, в том числе с использованием ипотеки. Здесь же для клиента могут организовать посещение квартала «Парад Планет» и квартир в ЖК «Европейский»*. Это премиальные кварталы в самом центре Воронежа.