В Челябинске обсудили будущее сферы ЖКХ
В Челябинске состоялась IV Региональная конференция «Трансформация сферы жилищно-коммунального хозяйства в Челябинской области». Организатором выступил Единый расчетный центр «Уралэнергосбыт» при поддержке правительства Челябинской области.
Мероприятие объединило 450 представителей органов власти, управляющих и ресурсоснабжающих организаций, финансового сектора и отраслевых экспертов. Участники обсудили изменения, которые уже влияют на работу ЖКХ: новые требования законодательства, цифровизацию управления, платёжные технологии и качество обслуживания жителей.
«Мы проводим конференцию уже четвертый год и стремимся сделать ее главной региональной площадкой для обсуждения проблем ЖКХ и поиска практических решений. Здесь встречаются представители всех муниципалитетов Челябинской области, ресурсоснабжающих и других отраслевых организаций. Для нас важно, чтобы выработанные решения применялись на практике и помогали повышать качество и доступность коммунальных услуг», – отметил исполнительный директор ООО «Уралэнергосбыт» Александр Батраков.
Одной из центральных тем стала цифровизация отрасли. Участники рассмотрели развитие ГИС ЖКХ, интеллектуальных систем учёта ресурсов и применение искусственного интеллекта для автоматизации процессов.
«В управлении ЖКХ нельзя полагаться на интуицию: решения должны строиться на объективных данных. Это становится особенно критичным, когда ресурсы ограничены и нужно четко понимать, какие проблемы требуют немедленного решения. Цифровизация открывает здесь дополнительные возможности, позволяя внедрять умные системы учета и решения повседневных задач, в том числе с использованием технологий ИИ. При этом технологии – лишь средство: главное – повышение эффективности отрасли и качества услуг для жителей», – подчеркнул заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов.
Заместитель губернатора также предложил по итогам конференции подготовить инициативы для федеральных органов власти по совершенствованию законодательства и отраслевых проектов.
Представители Минстроя России и отраслевые эксперты разобрали изменения жилищного законодательства с 1 сентября 2026 года. В центре внимания – новые правила проведения общих собраний собственников, отчетность управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК, требования к лицензированию и квалификации специалистов.
Отдельно обсудили спорные вопросы расчетов за коммунальные ресурсы между управляющими и ресурсоснабжающими организациями, а также возможности ГИС ЖКХ для проведения онлайн-собраний и информирования жителей.
В финансовой секции рассмотрели внедрение универсального платёжного кода и цифрового рубля, инструменты работы с задолженностью и цифровые решения для управляющих компаний.
Универсальный платежный код позволит оплачивать коммунальные услуги через удобный банк или платежный сервис. При этом его внедрение требует интеграции расчетных и платежных систем и обеспечения корректной передачи данных.
«Для жителей новые платежные технологии – это возможность оплачивать коммунальные услуги проще и удобнее. Но за внешне простым действием стоит сложная техническая работа: необходимо обеспечить корректную передачу данных и непрерывное взаимодействие систем. Поэтому важно заранее готовиться к внедрению новых инструментов», – рассказал исполнительный директор ЕРЦ «Уралэнергосбыт» Александр Боженев.
Отдельная секция была посвящена клиентскому сервису. Эксперты обсудили, как сократить нагрузку на управляющие и ресурсоснабжающие организации, повысить качество обработки обращений и сделать взаимодействие с жителями удобнее.
В числе практических решений – развитие дистанционных сервисов, автоматизация работы с обращениями и внедрение единых стандартов обслуживания.
Участники получили возможность напрямую обсудить изменения законодательства и новые технологии с представителями федеральных и региональных ведомств, разработчиками цифровых решений и отраслевыми экспертами.
Предложения, сформированные по итогам конференции, могут быть использованы при развитии региональных информационных систем и подготовке инициатив для федеральных органов власти.
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