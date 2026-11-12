В Челябинске обсудили будущее сферы ЖКХ

«В управлении ЖКХ нельзя полагаться на интуицию: решения должны строиться на объективных данных. Это становится особенно критичным, когда ресурсы ограничены и нужно четко понимать, какие проблемы требуют немедленного решения. Цифровизация открывает здесь дополнительные возможности, позволяя внедрять умные системы учета и решения повседневных задач, в том числе с использованием технологий ИИ. При этом технологии – лишь средство: главное – повышение эффективности отрасли и качества услуг для жителей», – подчеркнул заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов.