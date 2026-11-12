В Оренбуржье за девять месяцев зарегистрировано 219 случаев отравления алкоголем

На территории Оренбургской области за девять месяцев зарегистрировано 219 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией, из них 59 — с летальным исходом. Количество отравлений снизилось на 26%, с летальным исходом — на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.