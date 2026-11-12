В Оренбуржье за девять месяцев зарегистрировано 219 случаев отравления алкоголем
На территории Оренбургской области за девять месяцев зарегистрировано 219 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией, из них 59 — с летальным исходом. Количество отравлений снизилось на 26%, с летальным исходом — на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
Среди острых бытовых отравлений спиртосодержащие жидкости занимают четвертое место и первое среди отравлений со смертельным исходом. К основным причинам отравления алкоголем являются: этиловый спирт (44 %), жидкости непищевого назначения (44 %), суррогаты алкоголя (12 %).
Отравления спиртосодержащей продукцией преобладали среди мужчин — 71 %, среди женщин — 29%. В разрезе социальных групп населения отравления преобладали среди безработных жителей (45%). Чаще всего отравления вызваны приемом спиртосодержащих жидкостей, приобретенных в нелегальной торговой сети (87%).