МТС запустила первую сеть 5G в Ижевске и пригороде

МТС запустила сеть пятого поколения в Удмуртии. Сигнал 5G появился в центре Ижевска, а также в деревнях Хохряки и Малиново и на территории СНТ «Завьяловские сады», сообщил заместитель председателя правительства республики Тимур Меджитов.