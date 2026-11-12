МТС запустила первую сеть 5G в Ижевске и пригороде
Связь пятого поколения появилась в центре города и двух деревнях
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МТС запустила сеть пятого поколения в Удмуртии. Сигнал 5G появился в центре Ижевска, а также в деревнях Хохряки и Малиново и на территории СНТ «Завьяловские сады», сообщил заместитель председателя правительства республики Тимур Меджитов.
В Ижевске сеть доступна в районе Русского драматического театра, музея «Ижмаш» и филиала Музея города Ижевска на улице Милиционной. Для запуска 5G оператор использовал действующие базовые станции и частоты сети LTE.
По словам Тимура Меджитова, сеть пятого поколения должна снизить нагрузку на 4G в местах с большим числом пользователей и улучшить качество связи. Технология также обеспечивает меньшую задержку сигнала и позволяет одновременно подключать больше устройств.