На Ямале умер бывший заместитель губернатора Игорь Ишмаев

Игорь Ишмаев родился 28 мая 1956 года в городе Асбесте Свердловской области и получил профессию горного инженера-геофизика в Тюменском индустриальном институте. В 1994 году он возглавил комитет по управлению государственным имуществом ЯНАО, а также был назначен заместителем губернатора: этот пост он покинул в 2010 году. После объединения двух ведомств в 2005 году Игорь Ишмаев возглавил департамент имущественных отношений Ямала, должность он занимал пять лет.