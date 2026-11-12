На Ямале умер бывший заместитель губернатора Игорь Ишмаев
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на 71 году жизни скончался бывший глава департамента имущественных отношений ЯНАО и экс-заместитель губернатора Игорь Ишмаев, сообщили в департаменте.
Игорь Ишмаев родился 28 мая 1956 года в городе Асбесте Свердловской области и получил профессию горного инженера-геофизика в Тюменском индустриальном институте. В 1994 году он возглавил комитет по управлению государственным имуществом ЯНАО, а также был назначен заместителем губернатора: этот пост он покинул в 2010 году. После объединения двух ведомств в 2005 году Игорь Ишмаев возглавил департамент имущественных отношений Ямала, должность он занимал пять лет.
Господин Ишмаев стоял у истоков формирования системы управления окружной собственностью, заложив основы работы, которую департамент имущества продолжает сегодня. «Коллеги вспоминают Игоря Анатольевича как компетентного руководителя, принципиального, ответственного и неравнодушного человека, искренне переживавшего за будущее Ямала»,— говорится в сообщении.
Простятся с ним 12 ноября с 14:00 до 15:00 в Ритуальном зале Салехарда.