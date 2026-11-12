В Северной Осетии на трассах в очереди стоят свыше 2,7 тысячи большегрузов

Военно-Грузинская дорога и Транскавказская автомагистраль открыты для движения, ограничений нет. Как сообщил глава республики Сергей Меняйло, в электронной очереди на проезд ожидают 1253 большегрузов, еще 1465 машин находится на стоянках.