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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Кавказ

В Северной Осетии на трассах в очереди стоят свыше 2,7 тысячи большегрузов

Военно-Грузинская дорога и Транскавказская автомагистраль открыты для движения, ограничений нет. Как сообщил глава республики Сергей Меняйло, в электронной очереди на проезд ожидают 1253 большегрузов, еще 1465 машин находится на стоянках.
Власти продолжают мониторинг обеспеченности региона топливом. В республике есть 2282 тонн бензина и 2112 тонн дизельного топлива. В среду поступило 720 тонн бензина и 1728 тонн дизтоплива.
Дополнительные поставки также одаются: в пути еще 1656 тонн бензина и 360 тонн дизельного топлива.
Мария Хоперская