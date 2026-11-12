В Северной Осетии на трассах в очереди стоят свыше 2,7 тысячи большегрузов
Военно-Грузинская дорога и Транскавказская автомагистраль открыты для движения, ограничений нет. Как сообщил глава республики Сергей Меняйло, в электронной очереди на проезд ожидают 1253 большегрузов, еще 1465 машин находится на стоянках.
Власти продолжают мониторинг обеспеченности региона топливом. В республике есть 2282 тонн бензина и 2112 тонн дизельного топлива. В среду поступило 720 тонн бензина и 1728 тонн дизтоплива.
Дополнительные поставки также одаются: в пути еще 1656 тонн бензина и 360 тонн дизельного топлива.