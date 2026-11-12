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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Северо-Запад

Олегу Газманову предложили присвоить звание почетного гражданина Калининградской области

Комитет Законодательного собрания Калининградской области рекомендовал депутатам одобрить присвоение композитору и певцу Олегу Газманову звания «Почетный гражданин Калининградской области». Законопроект предложено принять сразу в двух чтениях, сообщила пресс-служба регионального парламента.
Олег Газманов с 2013 года носит звание почетного гражданина Калининграда

Олег Газманов с 2013 года носит звание почетного гражданина Калининграда

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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Документ представила заместитель губернатора — руководитель аппарата правительства области Наталья Шимченок. Среди оснований для награждения она назвала вклад артиста в музыкальное искусство, патриотическое воспитание и развитие отечественной культуры.
Звание «Почетный гражданин Калининградской области» учредили в 2007 году. Сейчас его обладателями являются четыре человека: патриарх Кирилл, космонавт Алексей Леонов, адмирал Владимир Егоров и президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова.
В январе 2026 года региональное отделение ЛДПР предложило присвоить это звание бывшей супруге президента России Людмиле Путиной и министру иностранных дел Сергею Лаврову.
Сам Олег Газманов с 2013 года носит звание почетного гражданина Калининграда.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор