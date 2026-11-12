Олегу Газманову предложили присвоить звание почетного гражданина Калининградской области

Звание «Почетный гражданин Калининградской области» учредили в 2007 году. Сейчас его обладателями являются четыре человека: патриарх Кирилл, космонавт Алексей Леонов, адмирал Владимир Егоров и президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова.