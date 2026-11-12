В Краснодаре в пятый раз ищут подрядчика для реконструкции водохранилища
С конца апреля ФГБУ «Центррегионводхоз» не может найти исполнителя для реконструкции Краснодарского водохранилища. Начальная стоимость работ — 5,3 млрд руб. Сведения о новом конкурсе появились на «Госзакупках» 6 ноября, заявки принимают до 23 ноября.
Первый конкурс отменили, на второй заявки не поступили, третий заблокировала проверка ФАС: одна из компаний указала, что проектную документацию разместили не полностью, сославшись на требования антитеррористической безопасности, а стоимость работ завысили на 342 тыс. руб. Четвертый конкурс также отменили.
Победителю предстоит подготовить документацию по основным техническим решениям, проект и инженерные изыскания, после чего с 30 ноября 2028 года по 30 октября 2030 года выполнить строительно-монтажные работы. В сметном расчете предусмотрены: строительство и обустройство дренажных и наблюдательных скважин, прокладка трубопроводов, электросетей и сетей связи, устройство технологической дороги, укрепление берегов Хатукайского канала и модернизация насосных станций.