В Краснодаре в пятый раз ищут подрядчика для реконструкции водохранилища

Первый конкурс отменили, на второй заявки не поступили, третий заблокировала проверка ФАС: одна из компаний указала, что проектную документацию разместили не полностью, сославшись на требования антитеррористической безопасности, а стоимость работ завысили на 342 тыс. руб. Четвертый конкурс также отменили.