В Дагестане и Северной Осетии доля курящих оказалась одной из самых низких в России
Два региона Северного Кавказа — Дагестан и Северная Осетия — вошли в десятку субъектов РФ с наименьшей распространенностью курения. По данным Минздрава РФ за октябрь 2026 года, с которыми ознакомилось «РИА Новости», доля курящих жителей в Дагестане составила 8,77%, в Северной Осетии — 10,17%.
Лидером рейтинга стала Чеченская Республика — 0,25%. Второе место занял Краснодарский край (4,4%), третье — Ингушетия (5,94%).
В расширенную группу лидеров также вошли Татарстан (7,75%), Ямало-Ненецкий автономный округ (9,87%), Мордовия (10,96%), Чувашия (11,03%) и Калужская область (11,38%).