В Дагестане и Северной Осетии доля курящих оказалась одной из самых низких в России

Два региона Северного Кавказа — Дагестан и Северная Осетия — вошли в десятку субъектов РФ с наименьшей распространенностью курения. По данным Минздрава РФ за октябрь 2026 года, с которыми ознакомилось «РИА Новости», доля курящих жителей в Дагестане составила 8,77%, в Северной Осетии — 10,17%.