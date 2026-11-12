Кубань стала второй в списке самых некурящих регионов России
Краснодарский край занял второе место в рейтинге российских регионов с наименьшим процентом курящих жителей. По данным Минздрава РФ за октябрь 2026 года, показатель на Кубани составил 4,4%, сообщили «РИА Новости».
Лидером рейтинга стала Чеченская Республика с долей курящих 0,25%, третье место заняла Ингушетия — 5,94%.
В числе регионов с невысокой распространенностью курения также оказались Татарстан (7,75%), Дагестан (8,77%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (9,87%). Замыкают десятку лидеров Северная Осетия (10,17%), Мордовия (10,96%), Чувашия (11,03%) и Калужская область (11,38%).