В Рощино не допустили ввоз 376 кг растительной продукции

Общий вес изъятой подкарантинной продукции составил 376 кг, что вдвое меньше показателя за аналогичный период 2025 года — 721 кг. При этом количество зафиксированных нарушений практически не изменилось: 164 случая против 159 годом ранее. Это свидетельствует о смене характера нарушений: пассажиры перешли от перевозки крупных партий к транспортировке небольших объемов товаров для личного потребления. Основными источниками ограниченной продукции остаются Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан.