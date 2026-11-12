В Рощино не допустили ввоз 376 кг растительной продукции
С 1 января по 9 ноября сотрудники управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО пресекли более 160 попыток незаконного ввоза растительной продукции в багаже и ручной клади через международный аэропорт Рощино в Тюмени, сообщили в ведомстве.
Общий вес изъятой подкарантинной продукции составил 376 кг, что вдвое меньше показателя за аналогичный период 2025 года — 721 кг. При этом количество зафиксированных нарушений практически не изменилось: 164 случая против 159 годом ранее. Это свидетельствует о смене характера нарушений: пассажиры перешли от перевозки крупных партий к транспортировке небольших объемов товаров для личного потребления. Основными источниками ограниченной продукции остаются Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан.
Запрет на ввоз данных товаров действует с 16 апреля 2012 года. Мера была введена из-за регулярного обнаружения карантинных вредителей, представляющих угрозу для отечественного сельского хозяйства. В 2019 году для граждан Узбекистана ввели частичное исключение: разрешен провоз свежих овощей, фруктов, сухофруктов и орехов весом до 5 кг. При этом рис, зелень, картофель, посадочный материал и товары, превышающие установленный лимит, по-прежнему остаются под запретом.