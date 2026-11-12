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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Кавказ

На благоустройство исторической части Дербента направят около 900 млн рублей

Власти Дербента до конца 2027 года направят около 900 млн руб. на благоустройство улиц в магальной (исторической) части города. Об этом ТАСС сообщил глава города Ханлар Пашабеков.
«Приступаем к новому этапу комплексного благоустройства исторической части Дербента. Планируем привести в порядок все оставшиеся магалы города»,— отметил мэр.
Конкурс объявили на выполнение работ по благоустройству магальной части Дербента с начальной стоимостью почти 800 млн руб. В общей сложности на комплексные работы с заменой инженерных сетей и благоустройством планируется направить около 900 млн руб.
Мария Хоперская