Циклон принесет 12 ноября в Петербург дожди и мокрый снег

Температура воздуха в городе составит +2…+4 градуса, в Ленинградской области — от 0 до +5 градусов. Ветер будет юго-восточным, его скорость составит 3-8 м/с. Атмосферное давление опустится до 750 мм рт. ст., что ниже нормы.