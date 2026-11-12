Циклон принесет 12 ноября в Петербург дожди и мокрый снег
В Петербурге в четверг ожидается облачная погода с дождями, местами возможен мокрый снег. На погоду в регионе повлияет североатлантический циклон, центр которого днем переместится на юг Финляндии, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Температура воздуха в городе составит +2…+4 градуса, в Ленинградской области — от 0 до +5 градусов. Ветер будет юго-восточным, его скорость составит 3-8 м/с. Атмосферное давление опустится до 750 мм рт. ст., что ниже нормы.
В пятницу осадки продолжатся: мокрый снег будет переходить в дождь. Ночью температура составит +1…+3 градуса, днем — +2…+4 градуса.