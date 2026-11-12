Паслер внес законопроект о помощи пострадавшим при строительстве частных домов
Глава Свердловской области Денис Паслер направил в региональное заксобрание законопроект, направленный на защиту прав граждан, столкнувшихся с проблемами из-за действий недобросовестных подрядчиков при возведении частных жилых домов. Документ предусматривает создание специального механизма помощи, сообщил департамент информационной политики региона.
Предполагаются изменения в законе «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области». Поддержка будет оказана членам многодетных семей, людям с инвалидностью, пенсионерам по старости, а также участникам специальной военной операции (СВО) и их родственникам.
Суть предложения заключается в предоставлении инвесторам земельных участков в аренду без проведения аукционов при условии, что реализуемые ими проекты предусматривают обеспечение жильем пострадавших граждан. Речь идет об уральцах, которые подписали договоры подряда до 1 марта 2025 года и до сих пор не получили готовые объекты.
Конкретные детали реализации меры пока прорабатываются. Среди возможных вариантов рассматривается передача пострадавшим семьям уже построенного инвесторами жилья либо завершение строительства домов, работы по которым были начаты ранее.