Паслер внес законопроект о помощи пострадавшим при строительстве частных домов

Суть предложения заключается в предоставлении инвесторам земельных участков в аренду без проведения аукционов при условии, что реализуемые ими проекты предусматривают обеспечение жильем пострадавших граждан. Речь идет об уральцах, которые подписали договоры подряда до 1 марта 2025 года и до сих пор не получили готовые объекты.