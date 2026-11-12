Организатор отмененных концертов Канье Уэста отчитался в суде о возвратах денег
Организатор отмененных концертов Канье Уэста в Петербурге сообщил в суде о возврате денег за билеты части зрителей. Одному из покупателей компания Say Agency вернула 80 тыс. руб. за два билета, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы судебного заседания.
Представитель организатора заявила на заседании мирового суда, что деньги были возвращены по номинальной стоимости билетов. Всего, по данным агентства, в московские суды поступило более 40 исков к организатору отмененных концертов. Часть заявлений оставили без движения или вернули истцам из-за нарушений при подаче. По одному из дел мировой суд уже взыскал с компании более 83 тыс. руб. в пользу жительницы Москвы. Иск на 8,9 млн руб., который ранее рассматривал Преображенский суд Москвы, впоследствии был отозван.
Канье Уэст должен был дать два концерта на «Газпром Арене» 10 и 11 октября. Однако выступления не состоялись. Представители площадки позднее сообщили, что договор аренды с организаторами шоу не заключался.
Подробнее об отмене концертов американского рэпера и судебных претензиях покупателей — в материале «Ъ Северо-Запад» «Петербург выпал из тура».