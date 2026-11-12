Организатор отмененных концертов Канье Уэста отчитался в суде о возвратах денег

Представитель организатора заявила на заседании мирового суда, что деньги были возвращены по номинальной стоимости билетов. Всего, по данным агентства, в московские суды поступило более 40 исков к организатору отмененных концертов. Часть заявлений оставили без движения или вернули истцам из-за нарушений при подаче. По одному из дел мировой суд уже взыскал с компании более 83 тыс. руб. в пользу жительницы Москвы. Иск на 8,9 млн руб., который ранее рассматривал Преображенский суд Москвы, впоследствии был отозван.