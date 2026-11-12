На новогодние каникулы Сочи свяжет с Ростовом турпоезд «Лыжная стрела»
В период новогодних каникул до горнолыжного курорта Роза Хутор из Ростова-на-Дону можно будет добраться на туристическом поезде «Лыжная стрела» №930/929. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.
В направлении сочинского курорта поезд отправится из донской столицы 27, 29 и 30 декабря, а также с 1 по 9 января 2027 года. Обратно из Розы Хутор состав поедет 28 и 30 декабря, а также с 1 по 10 января 2027 года.
Маршрут проходит через Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревскую, Лоо, Сочи, Хосту и Адлер.