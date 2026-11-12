Дорожники Кабардино-Балкарии усилят контроль горных дорог зимой
Дорожники Кабардино-Балкарии предстоящей зимой в приоритетном порядке будут контролировать дороги в горных районах республики. Об этом сообщило региональное минтранс в среду.
«Особое внимание уделено участкам с повышенным риском: горным дорогам, перевалам и спускам, где наледь образуется быстрее, а ликвидация скользкости требует более коротких сроков реагирования», — говорится в сообщении.
По данным министерства, для этих зон в КБР сформированы отдельные графики патрулирования и закреплены приоритетные бригады.
Всего для зимнего содержания дорог в республике будет задействовано около 65 единиц спецтехники, в том числе комбинированные дорожные машины, автогрейдеры и тракторы.