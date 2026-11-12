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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Кавказ

Из-за аварии на теплосетях в Нальчике без тепла остались около 50 многоквартирных домов

Около 50 многоквартирных домов остались без отопления из-за аварии на теплосетях в Нальчике. Об этом сообщили в администрации столицы Кабардино-Балкарии.
«В связи с аварией на тепловой сети от котельной "Искож-2" временно ограничена подача отопления по ул. Ашурова, Ингушской, Кадырова, Нелидина. Специалисты нальчикских теплосетей проводят необходимые аварийно-ремонтные работы в оперативном режиме», — говорится в сообщении.
В списке домов, попавших под отключение, — порядка 50 многоэтажек.
Мария Хоперская