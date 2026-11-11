Скончался историк и профессор УрФУ Владимир Мотревич
На 75-м году жизни скончался ученый-историк, доктор исторических наук, профессор кафедр Уральского федерального и Уральского юридического университетов Владимир Мотревич. Об этом сообщается в официальном сообществе исторического факультета УрФУ во «ВКонтакте».
Владимир Мотревич родился в 1952 году в семье офицера. В 1975 году окончил исторический факультет Уральского государственного университета. Все годы обучения специализировался на кафедре истории древнего мира и средних веков, участвовал в Крымской археологической экспедиции. После окончания вуза работал учителем, затем занимал научные должности в Институте экономики Уральского отделения АН СССР. В 1983 году защитил кандидатскую, а в 1993 году — докторскую диссертацию. С 1991 года преподавал в УрГУ.
В 1990-е годы он активно участвовал в реализации международных соглашений по поиску и благоустройству иностранных воинских захоронений на Урале. В результате его работы было выявлено более 200 ранее неизвестных кладбищ военнопленных Второй мировой войны, из которых 57 были приведены в порядок под его руководством.
До последних дней Владимир Мотревич продолжал вести преподавательскую деятельность в Уральском федеральном и Уральском государственном юридическом университетах. Помимо исторического, он получил юридическое образование и читал курсы по исторической демографии, истории экономики и специальным историческим дисциплинам.
«Будучи талантливым ученым и вдумчивым наставником, он подготовил 10 кандидатов и одного доктора наук. Многие годы авторитетный ученый являлся членом двух диссертационных советов по историческим наукам и членом редакционных коллегий ряда научных изданий, в том числе "Российского юридического журнала"»,— говорится в сообщении.
Прощание с ученым состоится 13 ноября в 15:00 в похоронном доме «Вознесение» по адресу: Екатеринбург, улица Серафимы Дерябиной, 41а.