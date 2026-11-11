Скончался историк и профессор УрФУ Владимир Мотревич

Владимир Мотревич родился в 1952 году в семье офицера. В 1975 году окончил исторический факультет Уральского государственного университета. Все годы обучения специализировался на кафедре истории древнего мира и средних веков, участвовал в Крымской археологической экспедиции. После окончания вуза работал учителем, затем занимал научные должности в Институте экономики Уральского отделения АН СССР. В 1983 году защитил кандидатскую, а в 1993 году — докторскую диссертацию. С 1991 года преподавал в УрГУ.