«Мультконцерт», музыка Людовико Эйнауди и матч УНИКСа с «Енисеем»

18 ноября в театре Тинчурина покажут спектакль «Лу» о Луизе, жене поэта Хасана Туфана. Когда мужа увозят в ссылку, она остается одна с двумя детьми без крова и работы и отдает свою кровь, чтобы отправлять ему посылки. Спектакль о любви и верности, способной гореть даже тогда, когда надежды уже не осталось. Постановка идет на татарском языке с синхронным переводом на русский.