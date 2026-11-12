«Мультконцерт», музыка Людовико Эйнауди и матч УНИКСа с «Енисеем»
Куда сходить и что посмотреть в Казани с 12 по 18 ноября
Концерты
«Шедевры киномузыки»
12 ноября в Татарской филармонии им. Тукая пройдет концерт «Шедевры киномузыки». Государственный оркестр народных инструментов Татарстана и солисты Екатеринбургского театра оперы и балета исполнят саундтреки из отечественных и зарубежных фильмов — музыку Нино Роты, Эннио Морриконе, Леонарда Бернстайна, Джорджа Гершвина, Исаака Дунаевского, Андрея Петрова, Виктора Доги, Эдуарда Артемьева, Александра Зацепина и других.
Стоимость билетов — от 600 рублей. (12+)
«Мультконцерт»
14 ноября в театре Камала пройдет концерт, посвященный музыкальным произведениям из популярных анимационных проектов. В программе — саундтреки из анимационных фильмов «Симпсоны», «Алладин», «Русалочка», «Мулан», «Король Лев», «Красавица и чудовище», «Холодное сердце» и других, а также музыка из спектакля «Старик из деревни Альдермеш» и балета «Шурале».
Стоимость билетов — от 1500 рублей. (6+)
Людовико Эйнауди
15 ноября в Доме Simple Music пройдет концерт Simple Music Ensemble с программой Людовико Эйнауди. В исполнении студии камерной музыки прозвучат Experience, Una Mattina, Fly, Primavera, Elements, Divenire, Petricor, Andare, Elegy for the Arctic и другие произведения итальянского композитора.
Стоимость билетов — от 1615 рублей. (0+)
Ансамбль песни и танца «Дагестан»
18 ноября в КРК «Пирамида» выступит Государственный ансамбль песни и танца «Дагестан». В программе — хореография, хоровые и сольные песни, народная музыка и вокально-хореографические постановки: лезгинские, кумыкские, даргинские, лакские мотивы и другие традиции народов республики.
Стоимость билетов — от 1500 рублей. (18+)
Ришат Тухватуллин
С 18 по 22 ноября в КСК «УНИКС» пройдут концерты Ришата Тухватуллина. В программе — классическая и современная татарская и башкирская поэзия, традиционные мелодии в современных аранжировках.
Стоимость билетов — от 1600 рублей. (6+)
Постановки
«Дракон»
12 ноября в театре Качалова покажут спектакль «Дракон» по фантастической истории Евгения Шварца. Постановка с живой музыкой и битвой в воздухе, в двух действиях. В спектакле звучат музыкальные темы Ren Aubry в обработке и исполнении инструментальной группы театра.
Стоимость билетов — от 250 рублей. (16+)
«Цена счастья»
17 ноября в театре Тинчурина покажут спектакль «Цена счастья». Известный композитор Зариф, основатель музыкального театра, в погоне за карьерой и признанием теряет любовь, семью, детей и здоровье. На закате жизни судьба дает ему еще один шанс. Спектакль идет на татарском языке с синхронным переводом на русский.
Стоимость билетов — от 300 рублей. (12+)
«Лу»
18 ноября в театре Тинчурина покажут спектакль «Лу» о Луизе, жене поэта Хасана Туфана. Когда мужа увозят в ссылку, она остается одна с двумя детьми без крова и работы и отдает свою кровь, чтобы отправлять ему посылки. Спектакль о любви и верности, способной гореть даже тогда, когда надежды уже не осталось. Постановка идет на татарском языке с синхронным переводом на русский.
Стоимость билетов — от 500 рублей. (12+)
Спорт
Волейбол
12 ноября в Центре волейбола «Санкт-Петербург» казанский «Зенит-Казань» встретится с «Ярославичем». В прошлой встрече 18 января «Зенит-Казань» одержал победу над ярославской командой со счетом 3:0.
Стоимость билетов — от 300 рублей. (0+)
Баскетбол
18 ноября в Баскет-холле УНИКС встретится с красноярским «Енисеем» в рамках Единой лиги ВТБ. В прошлой встрече 18 апреля казанцы одержали победу над красноярским клубом со счетом 92:86.
Стоимость билетов — от 320 рублей. (0+)