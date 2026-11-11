Над Черным морем и десятью регионами России сбили 85 БПЛА
Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа за 12 часов. Дроны сбивали над десятью регионами страны и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, беспилотники уничтожили в период с 08:00 до 20:00 мск 11 ноября. Дежурные силы ПВО работали над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Кировской, Омской и Ростовской областями, Пермским краем, Башкортостаном и Удмуртией. Также беспилотники перехватили над акваторией Черного моря.
Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 11 ноября российские средства ПВО сбили 627 беспилотников самолетного типа над территориями 23 регионов страны, в том числе Краснодарского края и Адыгеи.
В Анапе обломки беспилотников повредили два здания. В ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района после падения обломков БПЛА загорелась кровля пятиэтажного жилого дома.
На территории Краснодарского края действует запрет на съемку и распространение информации об атаках беспилотников, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Также запрещено публиковать сведения о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов.
За нарушение запрета предусмотрены штрафы. Максимальный размер взыскания составляет 300 тыс. руб.