Над Черным морем и десятью регионами России сбили 85 БПЛА

По данным военного ведомства, беспилотники уничтожили в период с 08:00 до 20:00 мск 11 ноября. Дежурные силы ПВО работали над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Кировской, Омской и Ростовской областями, Пермским краем, Башкортостаном и Удмуртией. Также беспилотники перехватили над акваторией Черного моря.