В Сочи и Новороссийске 12 ноября пройдут учебные стрельбы

На время проведения стрельб в акватории морского порта Новороссийск запретят плавание маломерных судов и других плавсредств. Ограничения распространяются в том числе на суда, которые не подлежат государственной регистрации, прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфинг и сапборды.