В Сочи и Новороссийске 12 ноября пройдут учебные стрельбы
В Сочи и Новороссийске 12 ноября военные проведут учебные стрельбы в акваториях морских портов. Жителей и гостей городов предупредили о предстоящих учениях.
В Сочи стрельбы запланированы на четверг, 12 ноября. Они пройдут в акватории морского порта с 04:00 до 24:00. Об этом сообщили в муниципальном центре управления города. Жителей и туристов призвали сохранять спокойствие.
В Новороссийске учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы пройдут с 18:00 до 23:59 12 ноября. Об этом сообщили в муниципальном центре управления города.
Во время учений военные отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Для этого будут использовать артиллерийские установки.
На время проведения стрельб в акватории морского порта Новороссийск запретят плавание маломерных судов и других плавсредств. Ограничения распространяются в том числе на суда, которые не подлежат государственной регистрации, прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфинг и сапборды.
Запрет также касается других плавсредств, используемых для занятий водными видами спорта.