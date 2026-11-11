Спасатели нашли заблудившегося геолога в лесу под Сочи

Геолог приехал из Москвы в составе рабочей группы. Во время проведения исследований он отошел от коллег и потерялся в лесу. Сотрудники группы смогли связаться со спасателями и сообщили, что слышат заблудившегося, но не могут самостоятельно определить его местонахождение. Для поиска потребовалась помощь специалистов.