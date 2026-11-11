Спасатели нашли заблудившегося геолога в лесу под Сочи
В Сочи спасатели нашли 24-летнего геолога, который заблудился во время инженерно-геологических изысканий в лесу. Мужчину обнаружили вечером 10 ноября в районе реки Водопадной в поселке Макопсе. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Геолог приехал из Москвы в составе рабочей группы. Во время проведения исследований он отошел от коллег и потерялся в лесу. Сотрудники группы смогли связаться со спасателями и сообщили, что слышат заблудившегося, но не могут самостоятельно определить его местонахождение. Для поиска потребовалась помощь специалистов.
На место выехали спасатели Сочинского отряда. Поисковая операция осложнялась темным временем суток и сложным рельефом местности. Специалисты обследовали территорию и в 21:42 обнаружили мужчину.
После этого спасатели вывели геолога в безопасное место. От медицинской помощи он отказался.
Ранее, 7 ноября, в Адлерском районе Сочи спасатели искали 16-летнего подростка, который заблудился в лесу. Он решил сократить дорогу домой через лес, но с наступлением темноты потерял тропу. Мать подростка, не дождавшись сына, обратилась за помощью. Спасатели обследовали несколько километров леса и нашли его ночью.