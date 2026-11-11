В Краснодаре нашли пропавшего подростка
В Краснодаре нашли 17-летнего подростка, который пропал 10 ноября. Его обнаружили в районе Ростовского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
Подросток ушел из дома днем 10 ноября и не вернулся. После этого его начали разыскивать сотрудники полиции.
Вечером 11 ноября правоохранители сообщили, что поиски завершились. Подростка нашли, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
«Подросток найден! Его жизни и здоровью ничего не угрожает»,— сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
Ранее в Краснодаре также сообщали о пропаже нескольких несовершеннолетних. Так, 21 октября из дома на улице Меланжевой ушел 10-летний мальчик. Его нашли вечером следующего дня.
13 октября в городе пропал пятилетний ребенок. Он находился на улице Уральской. Позже стало известно, что мальчика нашли.