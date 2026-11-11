Дачу Каннегисера в Комарово восстановят по программе «Рубль за метр» за 7 лет
Дачу Фердинанда Каннегисера, расположенную в Комарово и имеющую площадь 400 кв. м, должны отреставрировать в рамках программы «Рубль за метр». Работы по восстановлению ограничены сроком в 7 лет. Информацией об этом поделилась пресс-служба Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.
Согласно условиям программы, дачу передадут в аренду на 49 лет. Пока идут реставрационные работы, инвестор будет платить за нее полную аукционную ставку. Как только акт о приемке работ будет подписан, стоимость аренды составит 400 рублей в год.
Программа «Рубль за метр», как отметил председатель упомянутого комитета Владимир Уваров, помогает спасать исторические памятники города без привлечения средств из бюджета Петербурга. Шанс на вторую жизнь теперь получила дача Каннегисера в Комарово. Этот памятник деревянного модерна восстановят под строгим контролем КГИОП.
Прежний владелец усадьбы Фердинанд Адольфович Каннегисер был одной из ключевых фигур в формировании петербургской дачной культуры на заре прошлого века. Это он создавал знаменитые дачные массивы «Ольгино», «Ахокангас» и скупал земли в Келломяках (в настоящее время Комарово).