На Ставрополье осеменят более 440 тысяч овцематок к декабрю 2026 года
Овцеводческие хозяйства Ставропольского края планируют осеменить в 2026 году более 440 тыс. овцематок. К 11 ноября работы охватили 71% маточного поголовья. Первые результаты кампании станут известны в марте 2027 года, когда начнется получение приплода. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Согласно данным ведомства, хозяйства намерены осеменить около 441,4 тыс. животных. На фермерские хозяйства приходится 393 тыс. овцематок, на сельскохозяйственные организации — еще 48,4 тыс. Таким образом, фермеры обеспечивают почти 89% запланированного объема работ. К началу ноября животноводы уже провели осеменение примерно 313 тыс. голов. Кампания началась в октябре и должна завершиться в декабре.
По словам министра сельского хозяйства Ставропольского края Олега Безменова, от организации осеменения зависит воспроизводство стада и сохранение его продуктивных качеств. При этом фактический выход молодняка будет зависеть от результатов случки и последующего окота.
По данным Северо-Кавказстата, на конец сентября 2026 года в регионе насчитывалось 1,0432 млн овец и коз. За год поголовье сократилось примерно на 3,1%. В январе—августе прошлого года оно составляло 1,0976 млн голов, в текущем — 1,0638 млн. Более заметное снижение статистика фиксирует в сельскохозяйственных организациях: за восемь месяцев их поголовье уменьшилось с 165 тыс. до 147,7 тыс. голов, или на 10,4%.
Основная часть отрасли сосредоточена в фермерском секторе. По итогам 2025 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось около 960,4 тыс. овец и коз. Для сравнения: в 2011 году этот показатель превышал 2,1 млн голов. Таким образом, за 14 лет поголовье сократилось более чем вдвое.
Племенная база Ставрополья включает девять хозяйств, где разводят восемь пород овец. Пять из них вывели непосредственно в регионе. Развитие племенного животноводства позволяет хозяйствам поддерживать породные характеристики стада и повышать продуктивность животных.
В 2026 году на поддержку овцеводства из федерального и краевого бюджетов направили 52 млн руб. Средства предназначены для укрепления племенной базы, повышения продуктивности животных и компенсации части затрат производителей. Отдельное направление господдержки связано с производством шерсти. На эти цели в текущем году предусмотрели еще более 54 млн руб. субсидий. По итогам 2025 года организованный сектор произвел около 2,2 тыс. тонн шерсти, средний настриг составил 3,5 кг на одну овцу.
Предыдущая окотная кампания завершилась в основном секторе хозяйств к концу мая 2026 года. К этому времени животноводы получили 355,7 тыс. ягнят, или 98,8% годового плана. Из них 301,8 тыс. пришлось на фермерские хозяйства, еще 53,9 тыс. — на сельскохозяйственные организации.