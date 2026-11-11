На Ставрополье осеменят более 440 тысяч овцематок к декабрю 2026 года

По данным Северо-Кавказстата, на конец сентября 2026 года в регионе насчитывалось 1,0432 млн овец и коз. За год поголовье сократилось примерно на 3,1%. В январе—августе прошлого года оно составляло 1,0976 млн голов, в текущем — 1,0638 млн. Более заметное снижение статистика фиксирует в сельскохозяйственных организациях: за восемь месяцев их поголовье уменьшилось с 165 тыс. до 147,7 тыс. голов, или на 10,4%.