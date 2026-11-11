СКФУ и КБГУ улучшили позиции в рейтинге устойчивого развития RAEX

В числе социальных инициатив СКФУ RAEX выделило открытие комнаты матери и ребенка в рамках нацпроекта «Семья», а также создание условий для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья. На сайте университета разместили инклюзивный онлайн-тур по корпусам и видеоинструкцию о доступной среде. Кроме того, вуз запустил образовательные онлайн-курсы и специализированный канал в социальных сетях, посвященный экологии и устойчивому развитию.