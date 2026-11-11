СКФУ и КБГУ улучшили позиции в рейтинге устойчивого развития RAEX
Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) и Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова (КБГУ) повысили оценки в рейтинге ответственности российских вузов в сфере устойчивого развития. СКФУ получил BBB, КБГУ — BB. Чеченский государственный университет имени А. А. Кадырова (ЧГУ) впервые вошел в рейтинг с оценкой BB. Результаты 11 ноября опубликовало рейтинговое агентство RAEX.
СКФУ улучшил результат по сравнению с первой оценкой в декабре 2025 года, когда агентство присвоило ему BB. Аналитики отметили развитие образовательных программ в сфере устойчивого развития, исследования в области возобновляемой энергетики и социальную инфраструктуру университета. В частности, в вузе действует магистерская программа «Финансы устойчивого развития», численность студентов которой растет. Еще одно направление — программа бизнес-образования «Управление устойчивым развитием бизнеса в условиях неопределенности и риска».
В числе социальных инициатив СКФУ RAEX выделило открытие комнаты матери и ребенка в рамках нацпроекта «Семья», а также создание условий для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья. На сайте университета разместили инклюзивный онлайн-тур по корпусам и видеоинструкцию о доступной среде. Кроме того, вуз запустил образовательные онлайн-курсы и специализированный канал в социальных сетях, посвященный экологии и устойчивому развитию.
КБГУ также улучшил прошлогоднюю оценку. В декабре 2025 года университет получил рейтинг B, теперь его результат повысился до BB. Среди факторов, повлиявших на оценку, RAEX назвало энергетический аудит здания, организацию раздельного сбора отходов и просветительские проекты студенческих инициативных групп. Агентство также отметило поддержку социально уязвимых категорий студентов и сотрудников.
В образовательной деятельности КБГУ аналитики выделили рост числа студентов, обучающихся по программам экологической направленности. Университет выпускает учебные пособия по экологии, управлению и социальной тематике, а также освещает профильные мероприятия в СМИ и социальных сетях.
Чеченский государственный университет имени А. А. Кадырова впервые получил оценку RAEX — BB, соответствующую удовлетворительному уровню. В образовательной сфере агентство отметило увеличение числа студентов на программах экологической направленности и внедрение принципов устойчивого развития в программу «Устойчивое развитие туризма».
Одним из факторов оценки стали проекты в области возобновляемой энергетики. ЧГУ использует автономную солнечную электростанцию исследовательского карбонового полигона WAY CARBON и мобильные солнечные электростанции. В университете также провели энергетическое обследование зданий, организовали раздельный сбор отходов и мероприятия по популяризации экологического образа жизни. Отдельно RAEX отметило поддержку уязвимых групп населения и создание условий для обучения и работы людей с инвалидностью.
Всего 11 ноября RAEX объявило результаты оценки пяти российских университетов. Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы подтвердил рейтинг AA, соответствующий очень высокому уровню, Уральский федеральный университет сохранил оценку A, означающую высокий уровень. Таким образом, среди трех вузов Северного Кавказа наивысшую оценку получил СКФУ.
RAEX запустило проект ESG-оценки университетов в 2025 году. В первую группу участников вошли семь вузов, в том числе СКФУ и КБГУ. В отличие от рейтингов, которые оценивают преимущественно экологические, социальные и управленческие практики организаций, методика агентства учитывает также образовательную, научную и просветительскую деятельность университетов.
В 2026 году агентство обновило методику оценки. Она охватывает три направления: образование, исследования и просвещение в сфере устойчивого развития; соответствие экологическим, социальным и управленческим принципам; популяризацию соответствующих знаний. Результаты нового этапа оценки представили на конференции «Университеты и устойчивое развитие», которая прошла 11 ноября в Москве.