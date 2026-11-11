Петербургские компании готовы поставлять продукты питания в Китай

«Уверен, что участие в выставке станет для наших компаний точкой входа в новые деловые связи. Мы рассчитываем, что коллективный стенд откроет для петербургских брендов большие возможности и укрепит взаимовыгодное сотрудничество с китайскими партнерами»,— заявил господин Ситов.