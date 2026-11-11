Петербургские компании готовы поставлять продукты питания в Китай
Правительство Санкт-Петербурга организовало участие петербургских компаний в международной выставке FHC Shanghai Global Food Trade Show в Шанхае в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщила пресс-служба Смольного.
Выставка считается одной из ведущих международных профессиональных площадок пищевой индустрии и ресторанного бизнеса. Петербург в Китае представляют 8 экспортно ориентированных предприятий, заинтересованных в поставках на зарубежные рынки.
Коллективный стенд города на Неве объединяет различных производителей, являющихся известными брендами пищевой промышленности Петербурга: ООО «Группа ЛАДОГА», Winekeys, «Макароника», ООО «Мэджик Брювери», АО «Нева Фуд», ООО «ИМЭКС», ООО «Имбирь», «Царство чили».
Как отметил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов, пищевая промышленность — один из стабильно развивающихся секторов экономики Северной столицы. Она обеспечивает седьмую часть всего объема отгруженной продукции.
«Уверен, что участие в выставке станет для наших компаний точкой входа в новые деловые связи. Мы рассчитываем, что коллективный стенд откроет для петербургских брендов большие возможности и укрепит взаимовыгодное сотрудничество с китайскими партнерами»,— заявил господин Ситов.