Пятерых уральцев обвиняют в хищении 138 млн при строительстве загородных домов
В Свердловской области завершили расследование уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве загородных домов. По версии следствия, пятеро участников организованной группы под предлогом возведения коттеджей похитили у 39 человек в трех регионах Урала более 138 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
Схему преступной деятельности выявили после обращений граждан из Екатеринбурга. Они рассказали, что купили земельные участки в селе Курганово Полевского района у строительной компании, которая обязалась возвести на них дома с отделкой. Однако застройщик свернул работы, оставив заказчиков без жилья и денег.
Следствие установило, что аналогичным образом участники группы действовали в Челябинской и Курганской областях. По версии следствия, организатором схемы был 59-летний мужчина. Он привлек к преступлениям еще четверых сообщников, в том числе родственника. Чтобы привлечь клиентов, они показывали потенциальным покупателям готовые коттеджи, построенные на арендованных участках.
Основной преступный бизнес аферисты развернули в Курганской области. В селах Колесниково и Большое Чаусово обвиняемые похитили под предлогом строительства индивидуальных домов более 85 млн руб. В результате 19 объектов остались недостроенными.
Всего в уголовном деле фигурируют 30 незавершенных строений. Для возмещения ущерба суд арестовал активы застройщика.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в прокуратуру Полевского муниципального округа для утверждения обвинительного заключения. После его утверждения дело будет передано в суд. Уточняется, что все пятеро обвиняемых находятся под стражей.