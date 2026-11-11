Пятерых уральцев обвиняют в хищении 138 млн при строительстве загородных домов

В Свердловской области завершили расследование уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве загородных домов. По версии следствия, пятеро участников организованной группы под предлогом возведения коттеджей похитили у 39 человек в трех регионах Урала более 138 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.