Главные новости за 11 ноября. Кубань, Крым, Адыгея
Конкурсный управляющий ООО «Региональный строительный двор» Екатерина Шведюк обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о взыскании с бывшего гендиректора и единственного участника компании Тимура Блягоза убытков на 52,51 млн руб. По данным управляющего, экс-руководитель не передал документы для взыскания дебиторской задолженности на 51,26 млн руб. и займов на 38,7 млн руб., а также допустил утрату числившейся за компанией техники стоимостью 1,25 млн руб.
В Адыгее начали строительство третьего этапа дороги Гузерипль — плато Лагонаки протяженностью 7,4 км стоимостью более 6,1 млрд руб., завершить работы планируют в 2031 году. Новая трасса сократит расстояние между туристическими объектами с 71 до 32 км, а первые два этапа общей протяженностью 7,7 км уже завершены и готовятся к вводу в эксплуатацию.
Краснодарский краевой суд в апелляционном порядке увеличил до 21 года срок лишения свободы создателя и руководителя секты «Школа Жизни» Олега Гармаша, признанного виновным в создании религиозного объединения с насилием над гражданами, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Помимо срока в колонии, ему назначено ограничение свободы на два года и запрет на деятельность, связанную с работой с детьми, в течение 20 лет.
Суд отказал АО «Путиловец Юг» в оспаривании требования минсельхоза Кубани о возврате субсидии на 181,2 млн руб. на покупку элитных семян. Основанием стала проверка Счетной палаты РФ, выявившая, что 50% акций компании принадлежали ООО «ЮКОН», единственный участник которого — офшорная Eos Services Ltd. из Белиза, что нарушает запрет на субсидии при офшорной доле свыше 25%.
Бывший вице-губернатор Кубани Анна Минькова, ее экс-супруг Вадим Миньков и мать Светлана Двадненко обжаловали в Четвертом кассационном суде решение об обращении в доход государства семейных активов стоимостью 338 млн руб., настаивая на законности их приобретения. Ранее Прикубанский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры, установив, что имущество приобреталось на неподтвержденные доходы и оформлялось на родственников; часть активов уже продана, с ответчиков взыскан их денежный эквивалент — 90 млн руб.
Конкурсный управляющий ООО «Региональный строительный двор» Екатерина Шведюк подала в Арбитражный суд Краснодарского края иск о взыскании с бывшего гендиректора и единственного участника компании Тимура Блягоза убытков на 52,51 млн руб. По данным управляющего, экс-руководитель не передал документы для взыскания дебиторской задолженности на 51,26 млн руб. и займов на 38,7 млн руб., а также допустил утрату числившейся за компанией техники стоимостью 1,25 млн руб.