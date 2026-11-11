В РСТ оценили сроки восстановления туристического потока в Анапу

Он также отметил, что на количество туристов в 2026 году повлияли сроки открытия пляжей. По оценке представителя РСТ, если бы пляжные территории начали принимать отдыхающих раньше июня, Анапа могла бы привлечь около 5 млн туристов уже в этом сезоне.