В РСТ оценили сроки восстановления туристического потока в Анапу
Туристический поток в Анапу может полностью восстановиться в 2027 году. В 2026 году курорт вернул около половины туристов, потерянных после разлива нефтепродуктов в декабре 2024 года. Такой прогноз озвучил член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
По его словам, в этом году Анапе удалось компенсировать примерно половину потерь предыдущего туристического сезона. Сейчас показатели курорта находятся между результатами успешного 2024 года и кризисного 2025 года.
«В 2026 году началось восстановление, и Анапе удалось компенсировать примерно половину потерь предыдущего сезона. Сейчас показатели занимают промежуточное положение между успешным 2024 годом и кризисным 2025-м. Мы рассчитываем, что полное восстановление турпотока произойдет в 2027 году. Потенциал восстановления был заметен уже в этом сезоне»,— сообщил Сергей Ромашкин.
Он также отметил, что на количество туристов в 2026 году повлияли сроки открытия пляжей. По оценке представителя РСТ, если бы пляжные территории начали принимать отдыхающих раньше июня, Анапа могла бы привлечь около 5 млн туристов уже в этом сезоне.
Разлив нефтепродуктов произошел в декабре 2024 года. После этого туристический поток на курорт сократился примерно вдвое. В 2025 году Анапа столкнулась со снижением туристического спроса, а в 2026 году начала постепенно возвращать отдыхающих.
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