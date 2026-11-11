Расходы бюджета Ставрополья превысят 221 млрд рублей в 2027 году
Расходы бюджета Ставропольского края в 2027 году планируют увеличить до 221,3 млрд руб. против 212 млрд руб. по итогам 2025 года. Около 65% средств, или 144 млрд руб., направят на социальную сферу. Такие параметры проекта бюджета представили на заседании профильного комитета краевой Думы, их сообщила пресс-служба регионального парламента.
Доходы краевой казны прогнозируют на уровне 219,8 млрд руб., дефицит составит около 1,5 млрд руб. На меры социальной поддержки, включая помощь военным и их семьям, предусмотрели 46 млрд руб.
Для сравнения, в 2025 году краевой бюджет получил 200,4 млрд руб., а потратил 212 млрд руб. На социальные отрасли направили 139,1 млрд руб., или почти 66% расходов. Таким образом, в 2027 году социальное финансирование в абсолютном выражении увеличится примерно на 4,9 млрд руб., или 3,5%.
В 2021 году доходы краевого бюджета составили 159,6 млрд руб., расходы — 146,9 млрд руб. Тогда социальные отрасли получали почти 70% расходов казны. За шесть лет объем расходов увеличился примерно на 74,4 млрд руб., или 51%. Доходы выросли на 60,2 млрд руб., или почти 38%.
На поддержку муниципалитетов в 2027 году предусмотрели более 82 млрд руб. Дорожный фонд края составит 22,8 млрд руб. Для сравнения, в 2025 году он достиг 21 млрд руб., а в 2021 году составлял 10,3 млрд руб. Таким образом, за шесть лет дорожное финансирование выросло более чем вдвое.
На развитие ЖКХ и защиту населения от чрезвычайных ситуаций заложили свыше 9,7 млрд руб. На реализацию национальных проектов предусмотрели более 23 млрд руб. из федерального и краевого бюджетов.
С учетом инфляции картина выглядит менее оптимистично. По оценке участников октябрьского макроэкономического опроса Банка России, среднегодовая инфляция составит 6,2% в 2026 году и 5,8% в 2027-м. Если исходить из этого прогноза, рост расходов краевого бюджета с 212 млрд руб. в 2025 году до 221,3 млрд руб. в 2027-м (на 4,4%) не компенсирует повышение цен: в сопоставимых ценах расходы сократятся примерно на 7%. По сравнению с 2021 годом, когда бюджет потратил 146,9 млрд руб., номинальный прирост составит около 51%, однако с учетом накопленной инфляции за 2022–2027 годы реальные расходы окажутся примерно на 3–4% ниже. Таким образом, увеличение бюджета в рублях не означает сопоставимого роста его покупательной способности.
Проект бюджета продолжает рассматривать краевая Дума. Поправки к основным параметрам документа депутаты планируют внести с учетом поступлений из федерального центра.