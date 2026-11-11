Расходы бюджета Ставрополья превысят 221 млрд рублей в 2027 году

С учетом инфляции картина выглядит менее оптимистично. По оценке участников октябрьского макроэкономического опроса Банка России, среднегодовая инфляция составит 6,2% в 2026 году и 5,8% в 2027-м. Если исходить из этого прогноза, рост расходов краевого бюджета с 212 млрд руб. в 2025 году до 221,3 млрд руб. в 2027-м (на 4,4%) не компенсирует повышение цен: в сопоставимых ценах расходы сократятся примерно на 7%. По сравнению с 2021 годом, когда бюджет потратил 146,9 млрд руб., номинальный прирост составит около 51%, однако с учетом накопленной инфляции за 2022–2027 годы реальные расходы окажутся примерно на 3–4% ниже. Таким образом, увеличение бюджета в рублях не означает сопоставимого роста его покупательной способности.