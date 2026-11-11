Главные новости за 11 ноября. Новороссийск
В Новороссийске 19 ноября с 8:00 подача воды в город будет снижена на 60% из-за работ по переключению построенных водоводов, при этом водоснабжение населения в этот день будет осуществляться по графику с 06:00 до 08:00 и с 18:00 до 20:00. Ограничения затронут 12 зон водоснабжения, подвоз воды автоцистернами организуют по заявкам жителей.
Из-за планового ремонта пути на перегоне Краснодар — Крымская с 16 по 27 ноября прямое железнодорожное сообщение между Новороссийском и Краснодаром будет полностью приостановлено: электрички из Новороссийска будут следовать только до станции Абинская, а из Краснодара — до Ильской, с назначением дополнительных поездов для пассажиров. Корректировка затронет и поезда дальнего следования, в частности скоростная «Ласточка» № 806 Таганрог — Новороссийск в эти даты пойдет в объезд Краснодара через станции Тимашевская и Протока.
В Новороссийске зарегистрировали 58 дорожных карт по строительству объектов инженерной инфраструктуры с определением сроков каждого этапа работ, ход реализации проектов обсудили на совещании главы города Андрея Кравченко. Строительная готовность Троицкого группового водопровода составляет 65%, завершить реконструкцию планируют к середине ноября, а 19 ноября состоятся переврезка и подключение нового трубопровода к действующей системе с снижением подачи воды на 60% с 08:00.
В Анапе обломки беспилотников повредили остекление и кровлю двух зданий, пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы.
В Новороссийске на улице Волгоградской в 2027 году планируется спроектировать и построить ливневую канализацию, поэтому полноценный ремонт дорожного полотна в этом году не предусмотрен — ограничатся ямочным ремонтом. Работы по восстановлению покрытия с частичной заменой основания перенесли на 2028 год и начнут после завершения строительства ливневой канализации.