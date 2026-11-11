Главные новости за 11 ноября. Сочи
В октябре Сочи стал лидером среди 70 крупных городов России по снижению ставок на аренду жилья: однокомнатные квартиры подешевели на 13,4%, двухкомнатные — на 10,4%, трехкомнатные — на 13%. В среднем по стране аренда однокомнатных квартир снизилась на 2,1% (до 26,8 тыс. руб. в месяц), двухкомнатных и трехкомнатных — на 1,7% (до 33,8 тыс. и 42,5 тыс. руб. соответственно).
В Сочи на три месяца передали для опытной эксплуатации газомоторный мусоровоз на метане, который будет работать на маршруте от улицы Транспортной до Красной Поляны для оценки возможностей техники в горной местности. По итогам испытаний специалисты «Профисервиса» сделают вывод о целесообразности использования таких машин в Сочи.
МБУ «Парки федеральной территории „Сириус“» объявило аукцион на благоустройство сквера на улице Щирова с начальной ценой контракта 107,03 млн руб.; работы пройдут в два этапа и должны завершиться до 31 декабря 2027 года. Заявки принимаются до 19 ноября, итоги торгов планируется подвести 20 ноября, при этом не менее 60% стоимости контракта должно быть выполнено субподрядчиками из малого бизнеса и СОНКО.
На зимнее содержание автомобильных дорог Сочи предусмотрели 140 млн руб., подготовив более 250 специалистов и специализированную технику, а в горном кластере задействуют 70 единиц техники и запас более 19,5 тыс. тонн противогололедных материалов. Из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры на участке Туапсе — Адлер движение поездов на участке Лазаревская — Сочи временно остановят с 17 по 19 ноября и с 21:00 21 ноября до 09:00 22 ноября, поручив профильным службам проработать альтернативные маршруты и информировать жителей.
Краснодарский краевой суд признал самовольной постройкой двухэтажное здание апарт-отеля в Хостинском районе Сочи, обязав ответчиков снести объект и признав отсутствующим право собственности на 28 расположенных в нем апартаментов. За каждый день просрочки исполнения решения в пользу администрации Сочи будет взыскиваться судебная неустойка в размере 50 тыс. руб.