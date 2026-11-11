Корпоративные новости на “Ъ FM”
С 11 ноября ВТБ увеличивает ставку по вкладу «Выгодное начало» до 20% годовых. Продукт сроком на два месяца доступен новым клиентам банка и действующим, не имевшим вкладов и накопительных счетов в ВТБ в течение последних 180 дней. Минимальная сумма размещения по вкладу — 10 тыс. руб., максимальная — 50 тыс. руб. Продукт не предусматривает пополнение и расходные операции, а проценты выплачиваются единовременно по окончании договора. Допускается открытие только одного такого вклада на клиента, оформить его можно в отделениях и банкоматах банка, а также в «ВТБ Онлайн».
Девелопер «Самолет» исполнил требования держателей биржевых облигаций серии БО-П05 о выкупе бумаг. Всего эмитент приобрел 102,7 тыс. бумаг. Сверх цены выкупа «Самолет» дополнительно выплатил накопленный купонный доход на общую сумму 315 тыс. руб.
ПАО «Ижсталь» отозвало заявление о признании производителя гражданских самолетов ПАО «Яковлев» банкротом, рассказали “Ъ” в пресс-службе «Ростеха». «Ижсталь» в конце октября подала иск к «Яковлеву», связанный с задолженностью.