С 11 ноября ВТБ увеличивает ставку по вкладу «Выгодное начало» до 20% годовых. Продукт сроком на два месяца доступен новым клиентам банка и действующим, не имевшим вкладов и накопительных счетов в ВТБ в течение последних 180 дней. Минимальная сумма размещения по вкладу — 10 тыс. руб., максимальная — 50 тыс. руб. Продукт не предусматривает пополнение и расходные операции, а проценты выплачиваются единовременно по окончании договора. Допускается открытие только одного такого вклада на клиента, оформить его можно в отделениях и банкоматах банка, а также в «ВТБ Онлайн».