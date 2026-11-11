Главные новости за 11 ноября. Кавказ
В Ставропольском крае в январе-августе 2026 года количество покупок ювелирных изделий снизилось на 10% в сравнении аналогичным периодом прошлого года. Средний чек приобретения вырос на 9% — до 13 943 руб. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в компании «Платформа ОФД». Эксперты уточнили, что речь идет о продажах в сетевых и несетевых торговых точках. Аналитические модели «Платформы ОФД» работают на основе накопленных за 10 лет чековых данных с каждой третьей кассы в стране (ежедневный объем — 75 млн чеков, в системе свыше 180 млрд чеков).
Доля незаконного оборота сигарет в Северо-Кавказском федеральном округе составила 19,5%, что более чем вдвое превышает среднероссийский показатель (9,4%). Минимальные потери федерального бюджета от нелегального оборота табачной продукции в округе за первое полугодие 2026 года оцениваются в 2,194 млрд руб. Об этом рассказала директор АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» Ирина Бушина в ходе межрегионального онлайн-марафона «(Не)добросовестные практики на потребительском рынке. Потенциал легализации продукции на Кавказе», организованного «Ъ-Кавказ» на площадке Торгово-промышленной палаты Ставропольского края.
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа поставил точку в многолетнем споре вокруг газораспределительной сети Республики Дагестан. Суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы ОАО «Даггаз», оставив в силе решения нижестоящих инстанций об истребовании 191 газопровода низкого давления в пользу муниципальных образований региона. Иск к газораспределительной организации в интересах 23 муниципальных образований (включая города Дербент, Хасавюрт, Кизляр, Каспийск и другие) и неопределенного круга лиц предъявила прокуратура Республики Дагестан. Надзорное ведомство потребовало истребовать из незаконного владения газопроводы общей протяженностью в десятки тысяч метров, а также аннулировать записи в ЕГРН о праве собственности компании на эти объекты.
Задолженность собственников квартир по взносам на капитальный ремонт в Дагестане достигла 3,8 млрд руб. При этом собираемость платежей в первом полугодии 2026 года выросла до 76,44% против 61,89% годом ранее. Такие данные врио министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Анвар Шамилов привел на заседании комиссии по противодействию коррупции, сообщает пресс-служба администрации и главы республики. По словам господина Шамилова, с 2015 года региональный оператор направил в суды более 207 тыс. материалов о взыскании задолженности на общую сумму 3,1 млрд руб. В результате удалось вернуть 959,2 млн руб. Таким образом, взысканная сумма составляет около 31% от объема задолженности, по которой региональный оператор обращался в суды.
Карачаево-Черкесия, Ростовская и Псковская области вошли в тройку регионов России с наибольшим приростом железнодорожной погрузки в октябре 2026 года. Лидером стала Карачаево-Черкесская Республика, где показатель увеличился на 48,4% по сравнению с октябрем прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба РЖД. В республике за месяц погрузили 98 тыс. тонн грузов. Основной вклад внесли цементные предприятия: отправки этой продукции выросли в 1,6 раза. За январь—октябрь общий объем железнодорожной погрузки в Карачаево-Черкесии достиг 716 тыс. тонн, увеличившись на 15,6%. Из них 590 тыс. тонн пришлось на цемент (+17,5%), еще 63,6 тыс. тонн — на промышленное сырье и формовочные материалы (+16,2%).