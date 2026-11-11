Расписание поезда Деда Мороза скорректируют из-за инцидента в Архангельской области
Из-за обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь в Архангельской области расписание движения поезда Деда Мороза пришлось корректировать. Информацией об этом поделились в РЖД.
В сообщении сказано, что поезд Деда Мороза в настоящее время находится в Республике Коми. Инцидент на участке Черемуха — Виледь повлиял на решение частично скорректировать маршрут следования.
Запланированные на станциях Сольвычегодск (16 ноября) и Зуевка (19 ноября) мероприятия организаторы вынуждены отменить. На станциях Котлас-Южный, Киров и Глазов они состоятся, но в другие дни. О точных датах пресс-служба РЖД сообщит позднее.
«Понимаем, как дети ждут встречи с главным волшебником страны и потому очень сожалеем, что планы пришлось немного изменить»,— отмечено в сообщении.
Актуальную информацию о поезде Деда Мороза, включая изменения в расписании и маршруте следования, можно получить на сайте РЖД.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в Архангельской области с 10 ноября объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба из-за схода поезда с путей на станции Виледь.