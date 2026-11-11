Расписание поезда Деда Мороза скорректируют из-за инцидента в Архангельской области

Запланированные на станциях Сольвычегодск (16 ноября) и Зуевка (19 ноября) мероприятия организаторы вынуждены отменить. На станциях Котлас-Южный, Киров и Глазов они состоятся, но в другие дни. О точных датах пресс-служба РЖД сообщит позднее.