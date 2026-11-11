В Ельцин-центре представили новогоднюю программу «Открываем новое»
Ельцин-центр представил афишу новогодней программы «Открываем новое». Для гостей подготовили концерты, спектакли, кинопоказы, мастер-классы, лекции и презентацию нового арт-объекта. Праздничные события начнутся в декабре и продолжатся на январских каникулах, сообщили организаторы.
22 декабря на площадке откроется выставка «Под елкой: история новогоднего подарка в XX веке». Директор Музея Бориса Ельцина Анна Бородулина рассказала, что в этом году исследование посвящено феномену подарков. «Мы вместе с гостями будем рассуждать о том, что такое подарок в XX веке: почему он выглядел по-разному в разные эпохи, какой был самым популярным и как менялись традиции его вручения на протяжении прошлого столетия»,— рассказала она.
Новогодняя программа «Открываем новое» начнется 26 декабря. В атриуме пройдет презентация масштабного арт-объекта, подготовленного современными авторами вместе с участниками инклюзивной художественной мастерской «А4».
Далее тема подарков перейдет в интерактивную экскурсию «Распаковка аромата: новогоднее издание», которая состоится 6 и 7 января. «Парфюм — это тоже классический подарок, который появился задолго до XX века. В Новый год мы будем исследовать его историю — у нашего экскурсовода большая коллекция парфюмов. Гости путешествуют по экспозиции во времени, где "перенос" в нужную эпоху происходит через типичный аромат»,— пояснила Анна Бородулина.
В блоке гастрономической программы 7 и 8 января шеф-повар ресторана «Барбарис» проведет мастер-класс по лепке пельменей — «Хлебное ухо». Во время приготовления научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга (МИЕ) Вячеслав Печняк расскажет об истории пельменей в уральской культуре.
С 26 декабря по 11 января в кинозале будут идти фильмы. В подборку вошли классические картины Акиры Куросавы, анимация Хаяо Миядзаки и новинки. Например, автобиография «Рокки — это я» (2026) режиссера Питера Фаррелли о создании культового спортивного кино «Рокки» (1976).
В концертной части с 26 декабря по 9 января запланированы выступления групп «Друнк» и Sotode, ансамбля современной академической музыки Intertext, новоорлеанский джаз от Kickin' Jass Orchestra и инди-поп от проекта «(Вне)комнатная музыка».