В Ельцин-центре представили новогоднюю программу «Открываем новое»

22 декабря на площадке откроется выставка «Под елкой: история новогоднего подарка в XX веке». Директор Музея Бориса Ельцина Анна Бородулина рассказала, что в этом году исследование посвящено феномену подарков. «Мы вместе с гостями будем рассуждать о том, что такое подарок в XX веке: почему он выглядел по-разному в разные эпохи, какой был самым популярным и как менялись традиции его вручения на протяжении прошлого столетия»,— рассказала она.