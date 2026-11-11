Аэропорт Махачкалы за девять месяцев обслужил более 2 млн пассажиров
Аэропорт Махачкалы в январе—сентябре 2026 года обслужил 2,071 млн пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Дагестана.
Для развития инфраструктуры воздушной гавани в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система» ввели в эксплуатацию новую взлетно-посадочную полосу, которая позволяет принимать воздушные суда всех типов.
В настоящее время на территории аэропорта прокладывают водосточно-дренажную сеть, монтируют смотровые и кабельные колодцы, устанавливают прожекторные мачты. Также ведется устройство основания рулежной дорожки и перрона.
Кроме того, продолжается строительство аварийно-спасательной станции, реконструкция патрульной дороги и обустройство учебно-тренировочного полигона.