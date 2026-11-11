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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Петербурге предложили увеличить штрафы за парковку для скрывающих номера

Во время обсуждения в Законодательном собрании Санкт-Петербурга поправки к законопроекту о повышении штрафов за неоплату парковки прозвучала идея об отдельном наказании для тех, кто скрывает номера, сообщила «Фонтанка».
Штрафы для обычных нарушителей просили не увеличивать

Штрафы для обычных нарушителей просили не увеличивать

Евгений Павленко / Коммерсантъ

В роли автора идеи выступил парламентарий Павел Иткин. Он предложил не увеличивать штрафы для обычных граждан. Поднимать их, по его словам, нужно для тех нарушителей, которые сознательно прячут номера под какие-либо предметы.
«Все мы видим, с какой наглостью некоторые закрывают номера»,— отметил господин Иткин.
В принятом документе сказано, что штрафы за неоплату стоянки должны быть повышены с 3000 до 5000 рублей. Это решение было принято после подорожания парковки.
Денис Петров