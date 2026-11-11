В Петербурге предложили увеличить штрафы за парковку для скрывающих номера
Во время обсуждения в Законодательном собрании Санкт-Петербурга поправки к законопроекту о повышении штрафов за неоплату парковки прозвучала идея об отдельном наказании для тех, кто скрывает номера, сообщила «Фонтанка».
В роли автора идеи выступил парламентарий Павел Иткин. Он предложил не увеличивать штрафы для обычных граждан. Поднимать их, по его словам, нужно для тех нарушителей, которые сознательно прячут номера под какие-либо предметы.
«Все мы видим, с какой наглостью некоторые закрывают номера»,— отметил господин Иткин.
В принятом документе сказано, что штрафы за неоплату стоянки должны быть повышены с 3000 до 5000 рублей. Это решение было принято после подорожания парковки.