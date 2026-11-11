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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Урал

Экс-прокурора Егора Корнилова избрали новым мэром Невьянска

Депутаты думы Невьянского муниципального округа избрали Егора Корнилова главой муниципалитета на пятилетний срок. Решение приняли большинством голосов на заседании думы, сообщили в администрации округа.
Егор Корнилов

Егор Корнилов

Департамент информационной политики Свердловской области

«Впереди у нас много работы, и я уверен, что только в тесном взаимодействии с депутатским корпусом, правительством области и, конечно, самими жителями мы сможем сделать Невьянский округ еще более комфортным, современным и процветающим»,— написал господин Корнилов на своей странице во «ВКонтакте».
До этого Егор Корнилов занимал должность временно исполняющего обязанности главы муниципалитета. В июле губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил его на этот пост после досрочной отставки Александра Берчука, руководившего округом с 2017 года.

Егор Корнилов родился в 1981 году в Екатеринбурге, окончил Уральскую государственную юридическую академию. Начал трудовую деятельность следователем прокуратуры в Магнитогорске. Позже работал старшим прокурором отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Свердловской области. С 2010 года занимал должность заместителя прокурора Железнодорожного района Екатеринбурга, с 2016 года — прокурора Североуральска, с 2021 года — невьянского городского прокурора.

Вместе с Егором Корниловым (он был выдвинут от «Единой России») на должность главы претендовали директор школы №4, депутат гордумы Невьянска от «Единой России» Сергей Колногоров (был выдвинут от общественной палаты Среднего Урала) и заместитель главы Невьянска по энергетике, транспорту, связи и ЖКХ Игорь Беляков (был выдвинут от Совета муниципальных образований Свердловской области). Решение о новом главе принимали 12 депутатов от «Единой России», пять самовыдвиженцев, два политика от КПРФ и один от «Справедливой России».

Невьянск расположен в 88 км к северу от Екатеринбурга. Площадь Невьянского муниципального округа составляет 1,9 тыс. кв. км. Население на начало 2025 года, по данным Свердловскстата — 37,1 тыс. человек. В состав муниципалитета входят 35 населенных пунктов.

Полина Бабинцева