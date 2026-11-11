Экс-прокурора Егора Корнилова избрали новым мэром Невьянска

«Впереди у нас много работы, и я уверен, что только в тесном взаимодействии с депутатским корпусом, правительством области и, конечно, самими жителями мы сможем сделать Невьянский округ еще более комфортным, современным и процветающим»,— написал господин Корнилов на своей странице во «ВКонтакте».