Экс-прокурора Егора Корнилова избрали новым мэром Невьянска
Егор Корнилов родился в 1981 году в Екатеринбурге, окончил Уральскую государственную юридическую академию. Начал трудовую деятельность следователем прокуратуры в Магнитогорске. Позже работал старшим прокурором отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Свердловской области. С 2010 года занимал должность заместителя прокурора Железнодорожного района Екатеринбурга, с 2016 года — прокурора Североуральска, с 2021 года — невьянского городского прокурора.
Невьянск расположен в 88 км к северу от Екатеринбурга. Площадь Невьянского муниципального округа составляет 1,9 тыс. кв. км. Население на начало 2025 года, по данным Свердловскстата — 37,1 тыс. человек. В состав муниципалитета входят 35 населенных пунктов.