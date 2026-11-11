Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №208

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Черноземье

Официальные курсы валют ЦБ на 12 ноября

Австралийский доллар56,8547
Английский фунт110,2294
Белорусский рубль27,4898
Гонконгский доллар*10,5342
Дирхам ОАЭ22,5083
Доллар США82,6617
Евро92,6968
Индийская рупия**88,1184
Казахстанский тенге**18,4711
Канадский доллар58,2905
Китайский юань12,3907
СДР112,0810
Сингапурский доллар64,4837
Турецкая лира*16,4819
Украинская гривна*18,1669
Шведская крона*84,3389
Швейцарский франк99,7848
Японская иена**52,0409

*За 10. **За 100.