Официальные курсы валют ЦБ на 12 ноября
|Австралийский доллар
|56,8547
|Английский фунт
|110,2294
|Белорусский рубль
|27,4898
|Гонконгский доллар*
|10,5342
|Дирхам ОАЭ
|22,5083
|Доллар США
|82,6617
|Евро
|92,6968
|Индийская рупия**
|88,1184
|Казахстанский тенге**
|18,4711
|Канадский доллар
|58,2905
|Китайский юань
|12,3907
|СДР
|112,0810
|Сингапурский доллар
|64,4837
|Турецкая лира*
|16,4819
|Украинская гривна*
|18,1669
|Шведская крона*
|84,3389
|Швейцарский франк
|99,7848
|Японская иена**
|52,0409
*За 10. **За 100.