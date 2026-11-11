Самокатчики в Петербурге получат 40 парковок для своего транспорта
В Санкт-Петербурге появятся 40 парковочных площадок, специально выделенных под самокаты. Информацией об этом поделился «КП-Петербург» со ссылкой на зампреда комитета по транспорту Александру Бахмутскую.
Места для стоянок, по словам Бахмутской, будут совпадать с зонами для завершения поездки прокатных самокатов в районах, которые прилегают к центру Петербурга. Такое решение приняли, проанализировав итоги прошедшего сезона, когда после введения запрета на парковку самокатов в четырех центральных районах транспорт стали бросать вокруг них.
«Мы договорились с кикшеринговыми компаниями, что обозначим разметкой 40 виртуальных мест для завершения поездки»,— подчеркнула госпожа Бахмутская.
На эти стоянки будут свозить брошенные самокаты с прилегающих улиц.